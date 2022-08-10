Появились подробности о проблемах банка "Сич", который 9 августа был признан неплатёжеспособным. За ним могут быть ликвидированы и многие другие банки.

Нацбанк заявил, что закрыл банк за то, что "Сич" не заплатил НБУ по взятым кредитам рефинансирования и работал в убыток.

Чтобы не потерять деньги на непогашенном банком "Сич" кредите рефинансирования, Национальный банк взыскал с него залог. Залогом выступали ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма), но все равно НБУ решил наказать банк, признав его неплатежеспособным.

10 августа Фонд гарантирования вкладов физлиц введет туда временную администрацию и будет стараться найти для банка нового владельца (инвестора), который сможет его спасти. Но вряд ли это получится: мало кого может заинтересовать убыточный банк во время войны. Так что "Сич" могут скоро поставить на ликвидацию.

Напомним, что на время действия в Украине военного положения и еще в течение трех месяцев в Украине действует 100% гарантия по вкладам населения. Это значит, что Фонд гарантирования вкладов выплатит людям всю сумму потерянных вложений. На 1 июля 2022 года, по информации НБУ, у банка "Сич" было 15,3 тысяч вкладчиков, которые вложили на счета 1,3 млрд грн.

Размер долга банка "Сич" по кредиту рефинансирования Нацбанка составляла 67,5 млн грн. При этом в НБУ отметили, что значительная часть суммы у акционеров банка была - на внебалансовом счете "Сичи" размещено 60,6 млн грн.

Крупнейшими официальными владельцами "Сичи", по данным Нацбанка, являются Олег Баланда и Валерий Раздорожный, которые владеют 55,6% и 31% акций, соответственно.

Среди банкиров есть мнение, что в ближайшее время могут быть признаны неплатёжеспособными ещё с десяток и более банков. Причина проблем общая: дорогое рефинансирование после повышения учетной ставки НБУ.

"Страна" сообщала, что НБУ объявил неплатежеспособным банк "Сич".

Также мы писали, что десятки украинских банков могут рухнуть из-за резкого роста учётной ставки НБУ.