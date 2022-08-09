В Украине объявили неплатежеспособным "Банк Сич". Об этом сообщается на сайте НБУ.

Правление Нацбанка приняло решение объявить АО "Банк Сич" неплатежеспособным в связи с невыполнением банком своих обязательств перед НБУ по кредитам рефинансирования из-за недостаточности средств.

"Банк Сич" не уплатил проценты за пользование кредитами рефинансирования за июль 2022 года, нарушив условия Генерального кредитного договора, заключенного между банком и Национальным банком" - говорится в сообщении.

"Кроме того, деятельность АО "Банк Сич" характеризовалась некачественной системой корпоративного управления, неэффективной бизнес-моделью, осуществлением рисковых операций, что подтверждается убыточной деятельностью и негативной динамикой нормативов капитала финучреждения" - сообщает НБУ.

Напомним, что ранее мы писали о том, что Нацбанк разрешил обменкам ставить любой курс выкупа валюты у украинцев. Ранее действовало ограничение: банки и небанковские обменники обязаны были выкупать у населения наличную инвалюту не дешевле текущего официального курса.

Также мы писали, что НБУ снял лимит в 100 тысяч гривен для волонтерских закупок военного назначения за границей.