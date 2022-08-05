Сегодня за демонстрацию курса в обменниках Нацбанк аннулировал лицензии "ФК "Константа М", "ДСД Финанс", "24 Онлайн" и "Финансовая гарантия".

"Для понимания это 15% рынка наличного обмена валют и 600 пунктов обмена валют", - сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале.

Ранее "Страна" писала, для чего НБУ ввел новые ограничения для обменников.

Как писала "Страна", 27 июля табло небанковских обменников потухли, следуя запрету НБУ.

Тем временем с 5 августа гривня в обменках снова падает на фоне слухов о возможном введении в Украине 10%-го налога на покупку валюты.

Эксперты отмечают, что активнее покупать наличный доллар начали и представители небольшого бизнеса, и население. При этом источники "Страны" уверяют, что Нацбанк выступает против 10%-го валютного сбора и будет добиваться того, чтобы Кабмин отказался от этой идеи.

Между тем, война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.