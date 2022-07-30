В субботу, 30 июля, табло курсов валют на небанковских обменниках потухли, как и предписал вчера НБУ. Банковские обменники по-прежнему их выставляют.

НБУ объясняет, что цель такого решения - минимизировать спекуляции на валютном рынке в условиях войны.

"Эта информация будет размещаться исключительно в кассах учреждений и их структурных подразделений", – говорится в сообщении Нацбанка.

Как считает НБУ, смысл нововведения в том, чтобы не разгонять панику на перевалившем за 42 гривны курсе доллара небанковских обменных пунктов, которые, как правило, ставят курсы выше банковских. Именно такие курсы часто попадали в Telegram-каналы.

В целом, небанковским обменкам теперь запрещено:

пользоваться огромными табло с курсами, которые видно издалека. Курсы можно ставить только в небольших объявлениях на кассе.

Работать по наличному валютообмену в тех обменниках, которые не внесены в реестр помещений.

Работать без установки в обменнике видеокамеры и ведения съемки.

Работать без кассовых аппаратов и выдачи фискального чека, и без уплаты налога на прибыль.

В некоторых обменках потухли табло с курсом валют

Как писала "Страна", 21 июля в украинских обменниках доллар продавали по 50 гривень.

Также "Страна" подробно рассказывала, как девальвация гривни ударит по ценникам в магазинах.

Тем временем война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.

К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются.

Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.

Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.