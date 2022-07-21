В Украине доллар продают уже по 50 гривен.

Фото обменника с таким курсом появилось в интернете.

Сообщается, что это фото пункта обмена валют в Запорожье.

Ранее "Страна" сообщала, что НБУ решил понизить фиксированный курс гривни к доллару сразу на 25% - с 29,25 грн/$ до 36,6 грн/$. В НБУ заявили, что решение принято "с учетом изменения фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укрепления доллара США к другим валютам".

Из-за решения НБУ ожидается резкий рост цен на топливо и импортные товары. По словам экспертов, очевидно, что вслед за курсом доллара взлетят и цены на продукцию, покупаемую за валюту. Подорожание будет пропорциональным - тоже на 25%.

"Страна" подробно разбиралась, как наличный курс отреагировал на девальвацию и что будет дальше с гривней.