Украинский бизнес ждет сокращения производства товаров и услуг. Поэтому бизнес пессимистичен в вопросе дальнейшей деловой активности, несмотря на льготы для бизнеса, за которые недавно проголосовала Верховная Рада.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, проведенного Национальным банком во II квартале 2022 года.

Ухудшились ожидания бизнеса по курсу гривны. Более половины респондентов считают, что обменный курс превысит 36,00 грн/долл. США. 58.2% опрошенных предприятий считают, что инфляция в последующие 12 месяцев превысит 20%.



Кроме того, предприятия всех сфер в Украине планируют сокращения персонала в ближайший год. В среднем планируется сократить до трети персонала (29%). Больше сокращать планируют в строительстве, добывающей промышленности, электро- и водоснабжении. Меньше всего сокращений - в сельхозотрасли.

Ранее "Страна" писала, что налоговые поступления в государственный бюджет в июне сильно упали - их сумма составила всего 45 миллиардов гривен. Для сравнения, в мае этот показатель был 73 миллиарда гривен.

Также мы рассказывали, что в Днепре сокращают налоги на землю и недвижимость, чтобы поддержать бизнес.