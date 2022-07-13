В Днепре сокращают налоги на землю и недвижимость, сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"Облегчение налогового давления позволит предпринимателям сохранить рабочие места и своевременно платить работникам. Это поддержит бизнес в релокации. Об этом просили сами предприниматели", - сообщил он.

Также, по словам Филатова:

Ставка по налогу на нежилую недвижимость уменьшена на 25% — для юридических и физических лиц.

Ставки платы за земельные участки, где будут строить жилье, общественную и бизнес застройку уменьшены более чем в 4 раза.

Ставка по земельным участкам для предприятий связи снизится в два раза.

Ставки платы за земельные участки, где работают промышленные предприятия, а также уязвимые сектора - энергетика и транспорт - упадут с 2,3% до 1,3%.

Изменения будут действовать с 1 января 2023 года - в течение военного положения и еще 12 месяцев после его отмены.

Скриншот: Facebook/Borys Filatov

Напомним, что в конце июля Зеленский подписал закон о возвращении налогов на импорт и отмене льготной растаможки авто.

Также мы рассказывали, что налоговые поступления в государственный бюджет в июне сильно упали - их сумма составила всего 45 миллиардов гривен. Для сравнения, в мае этот показатель был 73 миллиарда гривен.