Несмотря на то, что Верховная Рада сегодня, пожалуй, впервые с начала войны провалила каждый шестой законопроект, немало решений все же было принято.

В частности, Рада освободила на время военного положения предприятия от ответсвенности за нарушение сроков обнародования годовой финансовой отчетности.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

Эти послабления будут действовать во время военного положения, а также в течение трех месяцев после его окончания.

Также Рада упростила процедуру решения родителями вопросов временного выезда детей за пределы Украины. Теперь родители могут давать разрешение на временный выезд ребенка до 16 лет за границу через "Дию".

Определен четкий перечень оснований, когда один из родителей может вывозить за границу ребенка до 16 лет без согласия второго родителя:

в случае смерти второго родителя или вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим;

вступления в законную силу решения суда о лишении родительских прав второго родителя или о признании второго родителя без вести отсутствующим или недееспособным;

если ребенок или второй родитель являются иностранцем или лицом без гражданства;

в случае выезда в сопровождении одинокой матери;

выезда в сопровождении одного из родителей, место жительства ребенка с которым определено по решению суда или подтверждено выводом органов опеки и попечительства и к которому не применяются меры принудительного исполнения решения об установлении свидания с ребенком и об устранении препятствий в свидании с ребенком. В таком случае выезд ребенка за пределы Украины разрешается на срок не более одного месяца;

наличия у второго родителя задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за три месяца;

вступления в законную силу решения суда о предоставлении разрешения на временный выезд за пределы Украины ребенка, не достигшего шестнадцати лет, без согласия второго родителя.

Также Верховная Рада обязала СМИ обеспечивать журналистов, работающих в районе боевых действий, средствами защиты от огнестрельного оружия и аптечками, страховкой за счет работодателя или любых других не запрещенных законом источников.

Депутаты приостановили процедуры присуждения премий в сфере образования на 2022 год. Предусмотренные на эти цели 11 млн грн направят на войну с РФ.

Внесены поправки в закон о предотвращении коррупции, обеспечивающие правовую определенность применения ограничений на получение подарков для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, приравненных к ним лиц, в условиях военного положения, а также на обеспечение правовой определенности относительно правил декларирования таких подарков в условиях военного положения.

Урегулирован вопрос продажи электроэнергии производителями по двусторонним договорам. В частности, предлагается отсрочить с 01.04.2022 по 01.04.2023 дату, до которой производители электрической энергии (кроме тех производителей, которым установлен "зеленый" тариф, и производителей электрической энергии, которые по результатам аукциона приобрели право на поддержку) осуществляют продажу электрической энергии по двусторонним договорам исключительно на электронных аукционах, порядок проведения которых утверждается Кабмином.

Также были приняты такие законопроекты:

№6145 - законопроект о внесении изменения в Закон Украины "О присоединении Украины к Конвенции о юрисдикции, применяемом праве, признании, выполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер защиты детей". Изменяется центральный орган для выполнения обязанностей, возлагаемых на него в соответствии с положениями настоящей Конвенции из "Министерства юстиции Украины" на "Национальную социальную сервисную службу Украины". Принят в целом;

№6405 - законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью развития авиации общего назначения, адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС в сфере гражданской авиации, установления дополнительных механизмов осуществления эффективного контроля за обеспечением безопасности авиации и дерегуляции хозяйственной деятельности в области гражданской авиации. Принят за основу;

№6003 - законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании механизмов валидации информации о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности юридических лиц. В частности, законопроект определяет механизм внесения в ЕГР сведений о возможной недостоверности информации о конечном бенефициарном владельце или структуре собственности юридического лица, проверке достоверности такой информации, а также вводится ответственность за внесение в ЕГР заведомо ложных сведений о конечном бенефициарном владельце таких юридических лиц или о его отсутствии. Принят за основу;

№7292 - законопроект о внесении изменений в статью 151 Кодекса административного судопроизводства Украины об обеспечении исков в виде приостановления приказа во время военного положения или в боевой обстановке. Принят в целом;

№7298 – проект Постановления об утверждении задач Национальной программы информатизации на 2022-2024 годы. Принят в целом;

№7478 - законопроект о внесении изменения в Закон Украины "Об электронных коммуникациях". Обеспечение исполнения полномочий центрального органа исполнительной власти в сфере электронных коммуникаций и радиочастотного спектра возлагается на Госспецсвязи. Принят в целом;

№7422 - законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении доступности медицинской и реабилитационной помощи в период действия военного положения. Принят за основу;

№5795 - о внесении изменений в некоторые законы Украины о применении труда иностранцев и лиц без гражданства в Украине;

№7465-1 - об особенностях деятельности финансового сектора в связи с введением военного положения в Украине. Законопроект вносит изменения в ряд законов, согласно которым, в частности предлагает: отменить обязанность субъектов хозяйствования сообщать Нацбанк об открытии валютного счета в банковском учреждении за пределами Украины; уточнить некоторые полномочия НБУ; наделить Фонд гарантирования вкладов физических лиц полномочиями определять особенности функционирования системы гарантирования вкладов физических лиц, вывод неплатежеспособных банков с рынка и осуществление ликвидации банков в условиях военного положения или во время особого периода; предусмотреть временную остановку деятельности кредитного союза. Законопроект принят в первом чтении;

№6320 - об упрощении порядка предоставления информации, необходимой для проведения финансового мониторинга;

№7284 - по социальной защите лиц рядового и начальствующего состава и условиям прохождения службы гражданской защиты.

Также напомним, что сегодня Рада лишила депутатских полномочий нардепа Новинского.

А накануне депутат Федор Вениславский говорил, что Рада не будет расширять список мужчин, которым можно выезжать за границу.