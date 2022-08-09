Нацбанк выпустил памятную медаль "Служба безопасности Украины".

Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

На медали есть надпись "30 лет Службе безопасности Украины" и изображены двое сотрудников СБУ. Также там есть герб Украины и герб СБУ.

На обратной стороне изображено центральное здание СБУ.

Тираж медали - 25 тысяч штук. Материал - нейзильбер.

Медаль СБУ

Ранее мы писали, что НБУ выпустил новую памятную монету с бурым медведем в честь Чернобыльского заповедника. Монета изготовлена из нейзильбера номиналом 5 гривен. Ее тираж составляет 40 тысяч штук.

Также писали, что в Украине вводится в оборот памятная монета, посвященная ВМС Украины. На монете изображена эмблема ВМСУ, а на обратной стороне - надпись "Верность, мужество, сила", корабли ВМС и южные рубежи Украины и морские границы страны. Ее номинал 10 гривен.

А в Эстонии начали продажу посвященной Украине монеты. Вырученные средства передадут НБУ. Специальный дизайн монеты разработан Дарьей Титовой, молодой украинской военной беженкой, которая учится в Эстонской академии художеств. Цена монетной карты составляет 18 евро.