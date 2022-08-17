Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о новом пакете военной помощи из США. Накануне он переговорил по телефону с госсекретарем США Ллойдом Остином.

Об этом Резников написал у себя в Twitter.

"Обсудили текущую ситуацию с безопасностью, новые потребности на поле боя и пути усиления возможностей армии Украины. В скором времени поступит больше помощи от США", - сообщил глава Минобороны Украины.

Ранее в Белом доме заявили, что "будут продолжать обеспечение вооружением" Украину, а в Пентагоне оценили эффективность ВСУ на 12 из 10.

Также "Страна" писала, как эксперт из США заявил, что украинская армия не наступает, так как не хватает реально обученных людей.

Напомним, 12 августа в Украину прибыли новые РСЗО M270 из Британии. Резников тогда обещал и другие "подарки" в скором времени.

Тем временем война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

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