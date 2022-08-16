Херсонского мэра Игоря Колыхаева российские оккупанты до сих пор держат в плену.

Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского райсовета Станислав Трошин в эфире телемарафона.

Колыхаева задержали еще 28 июня и сейчас, по словам Трошина, он может находиться в местном приемнике-распределителе для детей, вместе с 70 другими херсонцами.

Ранее советница мэра Херсона Игоря Колыхаева Галина Ляшевская рассказала подробности ареста градоначальника. По ее словам, это произошло, когда он приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома.

По ее словам, россияне изъяли жёсткие диски с компьютеров, вскрыли все сейфы, искали документы. Всё это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооружённой охраной. А после обыска его посадили в автобус с буквой "Z" и увезли.

Советница Колыхаева считает, что его арест связан с отказом сотрудничать с назначенными РФ "властями". По ее словам, несколько дней назад мэр Херсона получил письмо от "новоназначенного" "мэра", где тот приглашал его обсудить будущую "организацию взаимодействия". За отказ от встречи пригрозил арестом. Колыхаев не пошёл.

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