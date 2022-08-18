Советник главы Офиса президента Алексей Арестович после серии видео и нарезок самолюбования перед журналистом Дмитрием Гордоном решил вспомнить историю своей зажигательной молодости и провести параллели с современной жизнью.

На своих страницах в сетях он рассказал о "базовом сценарии" своей жизни.

"Однажды давным-давно моя маленькая фирма проводила для одной очень большой и пафосной фирмы яркое инвент-мероприятие на выезде. Ну и если коротко - мальчики-аниматоры из родного "Черного квадрата" трахнули всех наличествующих девочек, кроме одной. И эта одна подняла официальный и очень громкий скандал на тему - "ко мне грязно приставали-примите-меры". Хотя на неё даже не посмотрели). Во всем обвинили меня, хотя мне там было не до траха - сложное, комплексное мероприятие в нескольких локациях. Тогда я ещё не знал, что для меня это - базовый сценарий.

Вы это, не переживайте.

Я трахну всех, кто волнуется, но в порядке очереди", - написал он.

Впрочем, позже Арестович решил отредактировать свой пост, убрав две последние строки и прикрепив забавное фото с розовыми наручниками, которые продаются в секс-шопе.

В сети двояко восприняли такой развлекательный пост о личной жизни от Арестовича, который ранее комментировал в основном военно-политическую повестку.

"Интересная у вас жизнь", "Что-то я немного в шоке", "Мальчики аниматоры? А можно всех посмотреть?", "Хотел устроиться на работу к Арестовичу. Передумал", "Что это?", "Уж очень мудрено", "Блен, что за порно-кринж", "иногда вам лучше помолчать", - раскритиковали его подписчики.

Напомним, что это не первый скандал, в который попал советник Ермака. Арестович заявил, что мэр Днепра накрутил конгрессвумен Спартц против Ермака. Филатов тоже молчать не стал.

Ранее Арестович заявил, что "женщины в армии - это ужас", за что ЛГБТ-активисты требовали его уволить.

Также он заявлял, что плохо различает активистов и представителей ЛГБТ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 176-й день. "Страна" следит за происходящим 18 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 175-го дня войны. Россияне пытались наступать к востоку от Чугуева в Харьковской области. На Донбассе наступление противника активизировалось практически по всему фронту. В ГУР Минобороны заявили, что в ближайшее время на фронте можно ожидать "острых событий". Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев. А глава Минобороны Алексей Резников сказал, что исключает заморозку войны в Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что написала Washington Post о подготовке войны и почему это бьет по Зеленскому.