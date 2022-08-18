Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Юлии Латыниной прокомментировал слухи о том, что Владимир Зеленский хочет уволить Валерия Залужного. СМИ писали, что это связано с некой "ревностью" Зеленского.

"А зачем, чтобы что? Уволили Залужного — что дальше? Возьмем гипотезу, что Зеленский завидует Залужному — теперь он взял и уволил его. Что это добавит или убавит от зависти Зеленского? Я несколько раз общался с Зеленским — он не похож на человека, который способен так глупо мыслить. Сейчас российская пропаганда проводит пять нарративов против Украины — из них три касается того, что Зеленский хочет уволить Залужного", — сказал Арестович.

На вопрос о том, уволит ли все-таки президент Залужного, Арестович ответил, что "это будет решать Зеленский", но "это было бы за гранью здравого смысла".

"Менять командующего во время войны — должны быть очень веские основания, которых нет. Я, по крайней мере, их не вижу", - объяснил советник главы ОП.

Кроме того, Арестович заявил, что изначально историю о том, что Зеленский хочет уволить Залужного начала распространять не российская пропаганда, а украинская оппозиция, которая "хочет подставить Залужного и армию и рассказать про конфликт с Банковой".

"Это чисто украинская подделка, существующая где-то с апреля. Российская пропаганда подхватила это и следует этой подделке. Им выгодно дошатывать эту тему", — сообщил Арестович.

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