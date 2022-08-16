Президент Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего, убрав из нее уволенных силовиков и введя новых назначенцев.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Из состава исключены уволенные ранее экс-глава СБУ Иван Баканов, экс-командующий ССО Григорий Галаган и экс-командующий ТРО Юрий Галушкин.

Вместо них в состав Ставки введены:

Василий Малюк (и.о главы СБУ);

Игорь Танцюр (командующий Сил ТРО ВСУ);

Виктор Хоренко (командующий Сил спецопераций);

Юрий Лебедь (командующий Нацгвардией).

Напомним, что накануне Зеленский провел рокировки глав СБУ в трех областях, убрав оттуда людей Баканова.

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