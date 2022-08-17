СМИ пишут о возможном переводе главкома ВСУ Валерия Залужного на пост министра обороны. Такой слух курсирует на украинских интернет-ресурсах уже несколько дней, а сегодня об этом, в частности, написало издание "Телеграф".

По данным издания, на место Залужного хотят поставить командующего сухопутных войск генерала Александра Сырского. А по другим слухам, начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Для Залужного перевод в шефы Минобороны будет как бы повышением, но в реальности - отстранением от непосредственного влияния на армию, так как по закону министр обороны в Украине должен быть гражданским лицом (то есть, Залужному нужно будет уволиться из армии).

По данным издания, главный мотив Офиса президента - не конфликт между президентом и главнокомандующим, а своего рода ревность.

"Дело не в рейтингах. Зеленский и Залужный нормально общаются, но, как говорится, отец у победы должен быть один", - сказал изданию один из народных депутатов.

Сам Залужный, как пишет Телеграф, на такие изменения идти не хочет, но, несмотря на это, ротации в военном руководстве страны могут состояться уже в конце августа или начале сентября.

Официальных комментариев по поводу возможной смены главкома ВСУ пока нет.

Ранее власти и близкие к ней спикеры опровергали наличие конфликта между Залужным и Зеленским, а также обвиняли в раздувании слухов об этом сторонников Порошенко.

Напомним, что в этом году в ТОП-100 людей мира по версии Time вошли и Залужный, и Зеленский