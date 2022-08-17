Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире у Марка Фейгина заявил, что в Джанкое были прилеты, а не диверсия.

"Были прилеты в Джанкое. Они попали по скоплению артиллерийских установок и по складу боеприпасов", - заявил советник Ермака.

Также, по его словам, "что-то прилетело в Гвардейское", где расположен российский военный аэродром.

Там, по данным Арестовича, уничтожен самолет Су-34. Россияне, напомним, ударов по Гвардейскому не подтверждали.

Ранее мы писали, что Минобороны РФ заявило о том, что взрывы на складах боеприпасов под Джанкоем - это диверсия.

В то же время глава ОПУ Андрей Ермак сказал, что за взрывами в Джанкое стоят ВСУ, и пообещал повторения до полной деоккупации полуострова.

Война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

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