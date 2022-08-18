Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович сказал, что не согласен с предложением ввести запрет на выдачу виз всем россиянам.

Об этом он заявил в комментарии для Washington Post.

"Я по-прежнему не сторонник коллективной ответственности", - сказал Арестович.

По его словам, выбирая тех, кому нужно отказать в визе, необходимо быть "более избирательными".

В качестве примера тех, кому нужно запретить въезд, он назвал тех, кто поддерживает российского президента Владимира Путина. При этом советник Зеленского сам признал, что определить это будет "технически сложно".

Как сообщал американский телеканал CNN, Европа не может решить, хочет ли она наказать россиян за путинскую войну лишением их права на въезд в страны ЕС. Хотя Финляндия, Эстония, Чехия и Латвия поддержали ограничения виз россиянам, но единства в вопросе нет.

Не впускать в страну россиян с визами, которые им выдадут другие страны ЕС, решили в Эстонии.

А в Латвии ограничат въезд россиян по шенгенским визам и сократят выдачу временных видов на жительство.

Финляндия с сентября также собирается ввести визовые ограничения для россиян.