Не дождавшись решения на уровне Евросоюза, Финляндия решила ввести собственные визовые ограничения для россиян.

МИД Финляндии с сентября разрешает гражданам РФ подавать документы на туристическую визу только один день в неделю.

Об этом заявил глава МИД страны Пекка Хаависто, передает Reuters.

"Министерство иностранных дел определяет квоты времени, отведенного для подачи заявлений на получение визы. 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом", – сказал министр.

Тем временем в Брюсселе МИД Финляндии решил добиваться приостановки действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией.

Это будет означать, в частности, увеличение визового сбора с 35 до 80 евро.

Ранее мы писали, что в России начался ажиотажный спрос на оформление шенгенских виз. Жители соседней страны опасаются будущих визовых ограничений для граждан Российской Федерации.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему всех россиян нужно лишить виз в Европу. По словам министра, россиян нужно лишить виз, потому что война в Украине – это "не война Путина, а война всей России".

Тем временем война в Украине продолжается уже 174-й день. "Страна" следит за происходящим 16 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 173-го дня войны. В Донецкой области войска РФ с трех сторон пытаются наступать под Угледаром. Интенсивные боевые действия идут в районе Авдеевки и Песок. Под сильными обстрелами находится Донецк. Россияне пытаются продвигаться к Бахмуту.

Вчера Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на 90 дней до 21 ноября.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о наступлении на Бахмут, прогнозах Stratfor по Украине и какие секреты раскрыл генерал Марченко