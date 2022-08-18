Европа не может решить, хочет ли она наказать простых россиян за путинскую войну лишением их права на въезд в страны ЕС. Хотя Финляндия, Эстония, Чехия и Латвия поддержали ограничения виз россиянам, но единства в вопросе нет. Об этом пишет CNN.

Так, канцлер Германии Олаф Шольц предлагает вводить санкции против близкого окружения президента РФ Владимира Путина, а обычных россиян не трогать, так как они бегут из РФ "потому что они не согласны с российским режимом".

При этом немецкие дипломаты в разговоре с изданием оценивают аргументы Шольца скептически, ведь гуманитарные визы для жертв режима остаются.

Собеседники считают, что Шольц пытается "сбалансировать свою собственную партию, которая расколота между теми, кто хочет диалога с Россией, и теми, кто хочет казаться жестким".

По мнению авторов, "вряд ли европейские лидеры достигнут полного согласия" в вопросе запрета на выдачу виз всем россиянам.

Единый в начале войны Евросоюз столкнулся с географической реальностью, "которая усложняет любой консенсус между 27 странами с совершенно разными экономическими и политическими приоритетами".

Речь идёт о разногласиях между западной и восточной Европой, которые с разной степенью тревоги относятся к России.

"Жесткая реальность" ситуации, по мнению авторов статьи, состоит в том, что "Европа не может просто игнорировать Россию".

Как писала "Страна", в Эстонии решили не впускать в страну россиян с визами, которые им выдадут другие страны ЕС. Также из Эстонии выслали двух российских журналистов, обвинив их в пропаганде.

Напомним, в Латвии ограничат въезд россиян по шенгенским визам и сократят выдачу временных видов на жительство.

В сентябре Финляндия также введёт визовые ограничения для россиян.