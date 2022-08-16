Правящая коалиция Латвии договорилась ограничить въезд россиян в страну по шенгенским визам и значительно сократить выдачу им временных видов на жительство - в дальнейшем их будут продлевать в редких случаях.

Об этом заявил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции.

По его словам, постоянные виды на жительство, которые, например, полагаются супругам, в дальнейшем решено выдавать только после успешной сдачи экзамена по государственному языку.

Кариньш подчеркнул, что в ближайшие недели в правительстве будут приняты соответствующие решения.

Премьер отметил, что гражданам России уже не выдаются визы, не считая исключительных случаев, а также практически не выдаются виды на жительство.

Ранее мы также сообщали, что не дождавшись решения на уровне Евросоюза, Финляндия решила ввести собственные визовые ограничения для россиян. МИД Финляндии с сентября разрешает гражданам РФ подавать документы на туристическую визу только один день в неделю.

Тем временем война в Украине продолжается уже 174-й день. "Страна" следит за происходящим 16 августа в обновляемом материале.

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