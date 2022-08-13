В Эстонии полиция задержала российских журналистов, обвинив их в нарушении визового режима. Журналистку "Известий" Ксению Солдатову и оператора Дмитрия Тимофеева сняли с поезда, который ехал из Нарвы в Таллинн.

Департамент полиции и погранохраны Эстонии заявил, что задержанные нарушили визовый режим и занимались пропагандой.

Выяснилось, что они посещали Эстонию как туристы (по шенгенским визам, выданным Италией и Финляндией), но снимали в стране видеоматериалы об ограничении выдачи виз гражданам России и лишении танка Т-34 статуса памятника.

"Мужчина и женщина отправились к нарвскому танку и начали вести там пропагандистскую работу. После чего сели в поезд Нарва-Таллин и поехали в сторону Таллинна, в Йыхви в поезд зашел полицейский патруль и отвез мужчину и женщину в отделение полиции ​​для проверки", – сказал руководителя погранбюро Идаской префектуры Урмаса Элми.

Он подчеркнул, что нельзя работать во время поездок с туристическими целями, это нарушение визового режима. Поэтому Департамент полиции и погранохраны аннулировал их визы, им выдали запрет на въезд в Эстонию и выслали в Россию. Также сообщается что мобильные телефоны у них забрали.

Как писала "Страна", Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами. Сейчас в ограничениях есть исключения по ряду категорий граждан, но власти на следующей неделе обсудят, как запретить въезд всем гражданам РФ с шенгенскими визами.

После этого на границе с Эстонией выстроилась очередь из россиян, желающих успеть выехать по шенгенским визам.

напомним, еще 9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала ограничить туризм граждан РФ в Европу и прекратить выдачу виз россиянам. На заявление премьера Эстонии отреагировал замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев:

"После украинского коверного очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тётка. То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка" , - написал Медведев на странице в VK.

Тем временем война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Алексей Арестович собрался в президенты.