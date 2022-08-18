Главы МИД Евросоюза 31 августа обсудят планы по изменению шенгенского законодательства с целью "значительного сокращения" выдачи виз гражданам РФ.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источники.

Тем временем отдельные страны, через которые россияне въезжают на территорию ЕС, уже вводят ограничения.

В Эстонии уже решили не впускать в страну россиян даже с визами, выданными другими странами ЕС.

Латвия готовится ограничить въезд россиян по шенгенским визам и сократят выдачу временных видов на жительство.

А Финляндия введёт визовые ограничения для россиян в сентябре.

"Страна" разбиралась, к чему приведет запрет на въезд россиян в страны Запада.

Война в Украине продолжается уже 176-й день. "Страна" следит за происходящим 18 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 175-го дня войны. Россияне пытались наступать к востоку от Чугуева в Харьковской области. На Донбассе наступление противника активизировалось практически по всему фронту. В ГУР Минобороны заявили, что в ближайшее время на фронте можно ожидать "острых событий". Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев. А глава Минобороны Алексей Резников сказал, что исключает заморозку войны в Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что написала Washington Post о подготовке войны и почему это бьет по Зеленскому.