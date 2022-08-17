Эстония планирует не впускать в страну россиян с визами, выданными в других странах ЕС.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.



Известно, что ведомство главы МИД и Министерство внутренних дел готовят предложения по этому вопросу, чтобы представить их на следующей неделе, с 22 по 28 августа.

По словам главы МИД Эстонии, данная инициатива не противоречит законам ЕС. В качестве примера он привел опыт пандемии COVID-19, когда страны содружества закрыли въезд для граждан других государств Европейского союза и Шенгенскую зону.

К тому же с 18 августа Эстония закрывает въезд для россиян с шенгенскими визами, которые выдала ранее сама республика.

"Это означает, что если гражданин России, которому Эстония выдала шенгенскую визу и целью посещения которого является туризм, бизнес, спорт или культура, прибудет на погранпереходы, то с четверга он уже не сможет въехать в Эстонию", - пояснили в пресс-службе эстонского правительства.

Ранее мы писали, что Эстония закрывает границы для россиян с шенгенскими визами. А на границе с Эстонией уже некоторое время назад начали выстраиваться очереди из россиян, желающих успеть выехать по шенгенским визам.



В то же время россияне начали массово оформлять шенгенские визы в преддверии будущих ограничений на поездки в Евросоюз.



Напомним, что Эстония на данный момент является не единственной страной, рассматривающей введение ограничений на въезд для россиян. В Польше разрабатывают решение, которое позволит отказывать россиянам в выдаче виз.



В Латвии также ограничат въезд россиян по шенгенским визам и сократят выдачу временных видов на жительство.





