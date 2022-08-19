Подводим итоги 177-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте 19 августа

Итак, что сегодня происходило на различных театрах военных действий:

1. К юго-западу от Изюма противник, по данным Генштаба ВСУ, возобновил наступление в сторону Барвенково: от Барабашовки на Карнауховку, а от Сулиговки - на Дубравное и Новую Дмитровку. Результат этих атак неизвестен. Но понятно, что это постепенная подготовка к атаке на линию обороны Славянск-Краматорск, до штурма которой россиянам еще далеко. А Барвенково - важный транспортный узел, через который идет снабжение славянско-краматорской группировки ВСУ.

По ситуации к северу от Харькова - россияне пытались атаковать в направлении Питомника. Но в целом британская разведка считает, что там российские силы продолжают проводить локальные атаки, пытаясь заставить Украину оставить значительные силы на этом фронте, чтобы не допустить их использования для контрудара где-либо еще.

В Лондоне утверждают, что РФ "сравнительно легко" удерживает весь харьковский сектор.

2. Под Северском и Бахмутом противник вел наступательные бои в направлениях: Спорное – Выемка, Стряповка – Соледар, Владимировка – Соледар, Клиново – Бахмут, Вершина – Кодема.

Везде, как пишет Генштаб, успеха не имел и отошел. А вот от Покровского на Бахмутское (к востоку от Бахмута и к югу от Соледара) - бои продолжаются.

В "ЛНР" говорят, что из уже захваченной промзоны Соледара их войска двинулись в сам город и захватили несколько улиц. А "ДНР" заявила, что к югу от Бахмута заняла Зайцево и Дачу.

Этих данных в Киеве не подтверждают. Но в целом понятно, за какие населенные пункты идут основные бои.

3. Продолжается наступление на поселок Первомайское к югу от Авдеевки (россияне идут со стороны Лозового, то есть с юго-востока). Также был неудачный бросок на Опытное, заявили в Генштабе.

В "ДНР" сообщают, что атакуют Красногоровку и Тоненькое, что выглядит как попытка окружить Авдеевку. Украина, впрочем, о Тоненьком, как об объекте наземных атак, еще ни разу не сообщала.

Из Авдеевки тем временем эвакуируют даже врачей, которых с 1 сентября в городе не останется.

4. В районе Угледара и Великой Новоселки идут танковые бои, сообщил сегодня Генштаб. Днем по ресурсам "ДНР" прошла информация о занятии населенного пункта Павловка на подступах к Угледару, но позже ее опровергли российские военкоры, заявив, что бои там еще продолжаются.

Севернее Угледара - в Марьинке - "ДНР" заявляет о захвате двух третей города. Но по видео, которые публикуются "народной милицией", сложно понять, где они отсняты. Заметно только, что это дома в частном секторе. Ранее публиковались ролики из центра Марьинки.

Продолжаются обстрелы прифронтовых городов. Были новые удары по Харькову, Николаеву и Краматорску.

Причем везде - массированные попадания по учебным заведениям, которые сейчас не работают, но, видимо, по мнению россиян, служат местами расположения украинских военных. Однако власти городов это опровергают, заявляя, что речь идет об ударах по сугубо гражданским объектам.

Также вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

На захваченных РФ территориях сегодня высадился новый "российский десант" в назначенных РФ "администрациях".

В Херсонской области "первым замглавы ВГА по безопасности" стал Алексей Катериничев - выпускник Погранакадемии ФСБ РФ, работавший ранее в ФСБ.

"Министром промышленности" стал Семен Машкауцан, возглавлявший ранее департамент металлургии и материалов Минпромторга РФ.

"Министром финансов" назначен Евгений Немтинов, служивший в "казначейской службе" Крыма.

А харьковское "правительство" сегодня возглавил бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

То есть, Россия усиливает свое политическое присутствие на захваченных территориях. Что совсем не походит на готовность к сделкам с Украиной или Западом, при которых захваченные регионы в том или ином виде вернутся в Украину.

С другой стороны, сегодня Денис Пушилин заявил, что "референдум" о присоединении "ДНР" к России проведут только после "выхода на конституционные границы "республики". То есть - на границу Донецкой области. Таким образом, в сентябре "референдума" уже точно не будет. Ни в "ДНР", ни на других захваченных территориях Украины (скорее всего).

Учитывая небольшую скорость продвижения российских войск и сил "ЛДНР" по Донецкой области, маловероятно, что на границы выйдут и до конца года.

Впрочем, это еще не означает, что от "референдума" и от присоединения захваченных украинских территорий к России в Москве отказались. Судя по всему, там решили отказаться от идеи проводить "референдум" прямо во время войны, а подождать ее постепенного затухания или, возможно, даже заключения перемирия (хотя такую возможность украинская сторона сейчас отвергает).

Но само по себе то, что "референдум" откладывается на неопределенное время, безусловно, оставляет Кремлю определенное пространство для маневров на переговорах Украины и России в случае их возобновления.

Ситуация на ЗАЭС

На сегодня Россия анонсировала некие украинские "провокации" против Запорожской атомной станции, связанные с визитом в Украину генсека ООН Гуттериша. Но пока день завершается относительно спокойно.

Хотя сама ситуация далека от разрешения, и продолжает вызывать обеспокоенные комментарии сторон.

В Сети появились видео, снятое, как утверждается, на Запорожской АЭС. Там видны грузовики, которые расположены в машинном зале станции. Западные СМИ пишут, что оружия на ролике не видно, но само нахождение фур с буквой Z в машинном зале станции, конечно, вызывает вопросы.

Сегодня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что "с подачи американцев" по Запорожской АЭС наносят удары якобы украинские войска (Киев наоборот обвиняет в этом Россию).

"Если техногенная катастрофа произойдет, ее последствия будут ощущаться во всех уголках мира", - предупредил Патрушев.

Наиболее вероятный сценарий такой катастрофы описала вчера украинская Госинспекция по ядерному регулированию. Она детально прокомментировала обещание России отключить пять из шести энергоблоков станции, если "украинские обстрелы" будут продолжены.

"Потеря всех источников электропитания может привести к выходу из строя систем охлаждения и повреждению активной зоны реакторной установки и выходу радиоактивных веществ в окружающую среду", - сообщило ведомство.

"Именно по такому сценарию произошла авария на японской атомной станции "Фукусима-1" в 2011 году", - добавили в госинспекции.

Там объяснили, что электропитание нужно для охлаждения ядерного топлива в реакторах. Эти потребности обеспечиваются либо за счет работающих энергоблоков, либо за счет внешнего питания.

"При остановке всех энергоблоков должно быть обеспечено устойчивое внешнее энергоснабжение. В результате обстрелов российскими войсками повреждены три из четырех линий, соединяющих АЭС с энергосистемой Украины. В случае повреждения четвертой линии станция потеряет возможность получать электроэнергию для собственных нужд", - заявляют в Госинспекции.

Впрочем, на этот случай АЭС имеет дизель-генераторы, "но для длительного обеспечения собственных нужд станции и для охлаждения ядерного топлива они будут нуждаться в достаточном количестве дизельного топлива".

Если же дизеля не хватит, "начнется процесс плавления ядерного топлива, в результате чего может произойти выход радиоактивных веществ в окружающую среду".

Их этого описания видно, что при желании обеспечить энергоблоки питанием в принципе возможно - даже без связи станции с энергосистемой Украины или РФ. То есть план отключения станции от энергосистемы Украины, чем в теории может угрожать Россия, технически осуществим.

Видимо, поэтому сегодня генсек ООН Гуттериш обратился к российским властям с просьбой не отключать АЭС от украинских электросетей.



"Очевидно, что электричество с Запорожской АЭС - украинское. Оно нужно украинскому народу, особенно во время зимнего периода. Этот принцип должен быть полностью соблюден", - заявил генеральный секретарь.

Но, видимо, ситуация будет подвешенной до момента, пока не приедет миссия МАГАТЭ. Россия сегодня заявила, что миссия может отправиться на Запорожскую АЭС в первых числах сентября. Ранее Зеленский заявлял, что это должно произойти только через подконтрольную Украине территорию.

И сегодня состоялся разговор Макрона с Путиным, по итогам которого французский президент заявил, что Пути согласился с тем, что делегация МАГАТЭ может проехать на станцию через украинскую территорию. С учетом этого, визит делегации становится все более реальным.

Перспективы мира и войны

Администрация Байдена готовится предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов, сообщает Reuters.

И сегодня Пентагон эту информацию подтвердил.

Его представитель заявил, что будут выделены дополнительно 775 миллионов долларов военной помощи.

В рамках этого пакета Украине предоставят боеприпасы для HIMARS, 15 беспилотников Sky Eagle, ракеты Harm для борьбы с радарами, противотанковые комплексы TOW и 1 тысячу Javelin.

Также представитель Пентагона заявил, что США изучают возможности поставок Украине новых видов вооружений, которые позволят изменить ситуацию на юге и востоке страны.

Европа же, как мы уже рассказывали, пока несколько тормозит с военной помощью Украине. Власти Германии, к примеру, с начала лета игнорируют просьбы Украины увеличить объемы поставок вооружения, пишет Die Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Киев постоянно просит Берлин продолжить поставки самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 (которых было передано 10 штук) и реактивных систем залпового огня МARS II (которых передали всего 3). Также Украина просит танки и бронетранспортеры.

Однако Германия на переговорах отвечала, что Бундесвер сам нуждается в оставшейся технике, поскольку Германия должна выполнять свои обязательства на восточном фланге НАТО.

Советник главы Офиса президента Арестович в целом такое объяснение подтверждает. Из его слов следует, что увеличения поставок оружия с Запада ждать не стоит.

"У них его просто нет. Тут никакой тайны в этом нет. Дело в том, что западные страны хорошо поставляли вооружение в средине восьмидесятых, когда готовились противостоять пятимиллионной советской армии, прущей к Ла-Маншу за две недели. Потом они решили, что конец истории наступил, Фукуяма им об этом официально объявил, поставил печать и все дружно разоружились. Кроме того, ставка западных стран в основном на авиацию. Артиллерия — это сильно вспомогательные войска. А в советской модели, в которой до сих пор преимущественно пребывает украинская армия, как раз на артиллерию основная ставка. Они самолёты пока не поставляют, да ещё в таком количестве. Самолёты поставить можно, невозможно поставить систему применения авиации, подготовки, на которую они потратили сотни миллиардов долларов и много-много лет", — сообщил Арестович.

По его словам, Украина просила поставки артиллерии, но ее даже у США очень мало.

"У них этой артиллерии кот наплакал. Они бы и дали, но у них нет. Это у американцев, у европейских стран чуть получше с артиллерией, потому что у них не так хорошо с авиацией, но она тоже вся на пересчёт. Красноречивый пример — это Франция. "CAESAR" — отличные гаубицы, может лучшая машина в своём классе. Они нам отдали 18 из 90, которые находятся у Франции на вооружении. Это очень непростая история. Они нам отдали пятую часть", — сказал советник главы ОП.

Видимо, в силу оружейного дефицита британский журнал The Economist советует Украине оставить планы освободить Херсон в этом году.

Причина - "Россия перебросила войска в Херсон и окопалась". Поэтому ВСУ лучше рассчитывать на длительную осаду, чем на "блицкриг в степи".

Издание пишет, что разговорами о наступлении на Херсон Зеленский пытается показать прогресс западным союзникам и внутренним скептикам. А также сорвать "референдум" на захваченных территориях.

Но сейчас ситуация на фронтах тупиковая, поскольку обе армии устали в боях. И выйти из этого тупика ВСУ могут лишь в начале следующего года, когда в Британии пройдет обучение новый личный состав и будут сформированы дополнительные бригады.

Также The Economist призывает Запад "набраться терпения", потому что начинается "война на истощение".

При этом в статье признается, что западные правительства "могут нервничать по поводу сохранения общественной поддержки Украины, поскольку в зимние месяцы резко растут счета за отопление".

Но доносятся с Запада и более тревожные сигналы, чем обещание того, что война перейдет в 2023 год. Статью об опасности большой войны между США и Россией написал для журнала Foreign Policy Джон Миршеймер, почетный профессор политологии Чикагского университета.

Он пишет, что риск эскалации между ядерными державами сейчас значительно больше, чем принято думать.

"США могут вступить в конфликт, отчаявшись предотвратить поражение Украины, а Россия тогда может применить ядерное оружие. Шансов на разумный компромисс очень мало. Последствия могут быть катастрофическими: количество погибших и масштабы разрушений превысят жертвы Второй мировой войны", - пишет Миршеймер.

Проблема, по его мнению, в том, что и Вашингтон, и Москва "увязали свою репутацию с исходом конфликта в Украине". "В случае победы России позиции Вашингтона на мировой арене будут серьезно подорваны", - считает он.

Но и "Москва не может позволить себе проиграть. А Киев настроен получить не только утраченные территории, но еще и Крым. Все это не оставляет места для компромисса".

Далее профессор рисует вероятный сценарий большой войны: украинская армия проигрывает, и Россия собирается одержать "сокрушительную победу". После чего США могут попытаться принять участие в боях, убедив себя, что ограниченное применение силы спасет Украину. "Либо, отчаявшись, Киев может нанести крупномасштабные удары по российским городам в надежде на ответ Москвы, который вынудит США вмешаться".

"У конфликтов своя логика и трудно предсказать их ход. К сожалению, здесь компромисс почти не возможен. Администрации Байдена нужно было вести диалог с Россией до спецоперации в феврале, а сейчас заключать сделку уже поздно. Остается надеяться, что лидеры смогут избежать катастрофической эскалации", - заключает автор.

Мужчин начинают выпускать. Цена вопроса

Одна из главных новостей дня - тронулся лед по вопросу смягчения пограничного режима для военнообязанных.

Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.

Как сообщила в эфире Национального телемарафона первый вице-премьер Юлия Свириденко, разрешение получат те представители бизнеса, у которых нет задолженности перед бюджетом по налогам и сборам, а средняя зарплата в фирме превышает 20 тысяч гривен.

По заявке работодателя покинуть страну смогут не более 10% от штатной численности бизнеса, но не более 10 человек.

Срок, на который можно будет покинуть Украину, составляет до 7 дней. Чтобы выехать за границу, нужно будет подать заявку на портале "Дия" (услуга будет называться "єВідрядження"). То есть, военкомат посещать будет не нужно. Услугой смогут вспользоваться ФОПы и юрлица.

Но главную особенность нового порядка выезда рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, за 7 дней до командировки нужно будет внести 200 тысяч гривен на счет Ощадбанка. Если в течение 7 дней человек не возвращается, эта сумма изымается в пользу государства и идет на нужды Министерства обороны.

То есть власти фактически легализуют для мужчин платный выезд за границу, требуя залог в 200 тысяч гривен (по нынешнему курсу - около 5 тысяч долларов).

Если разобраться в этой схеме, то открывается большой простор для бизнесменов продавать услуги по организации выезда мужчин за границу, оформляя их к себе на работу и отправляя в командировку (если их компании соответствуют заявленным критериям).

Ценник будет явно выше 5 тысяч долларов. Но даже по такому тарифу наверняка услуга будет пользоваться массовым спросом. По сути - это простой способ легально покинуть страну.

Однако проблемой будет норма в данном порядке, о которой написал нардеп Ярослав Железняк. По его словам, в случае, если человек в 7-дневный срок не возвращается, то предприятие, которое его отправляет, лишается права на оформление новых разрешений, а уже выданные отменят. Поэтому "продать" такую услугу одна фирма может только разово - оформив разрешения сразу на 10 человек.