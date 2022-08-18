В Керчи сообщили о взрывах и работе ПВО. Движение по Крымскому мосту не останавливали
Вечером 18 августа жители Керчи сообщили о звуках взрывов. Российские телеграм-каналы пишут, что местная крымская ПВО сбила украинский беспилотник.
Причем якобы вблизи Керченского моста. Официальной информации по этому поводу нет.
В сети публикуют видео работы ПВО в Керчи.
В соцсетях жители Керчи пишут, что громкий взрыв был слышен в разных районах города. В некоторых домах дрожали стекла, сработала сигнализация на машинах.
Движение по Крымскому мосту, соединяющему полуостров с Краснодарским краем, осуществляется в штатном режиме.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дорожное управление "Тамань".
Напомним, что вечером 18 августа в Белгородской области пожар и взрывы на складе боеприпасов.
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