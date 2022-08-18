Вечером 18 августа жители Керчи сообщили о звуках взрывов. Российские телеграм-каналы пишут, что местная крымская ПВО сбила украинский беспилотник.

Причем якобы вблизи Керченского моста. Официальной информации по этому поводу нет.

В сети публикуют видео работы ПВО в Керчи.

В соцсетях жители Керчи пишут, что громкий взрыв был слышен в разных районах города. В некоторых домах дрожали стекла, сработала сигнализация на машинах.

Движение по Крымскому мосту, соединяющему полуостров с Краснодарским краем, осуществляется в штатном режиме.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дорожное управление "Тамань".

Напомним, что вечером 18 августа в Белгородской области пожар и взрывы на складе боеприпасов.

Война в Украине продолжается уже 176-й день. "Страна" следит за происходящим 18 августа в обновляемом материале.

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