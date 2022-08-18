В России в районе села Тимоново Белгородской области загорелся склад с боеприпасами.

Об этом стало известно вечером 18 августа.

Как заявил губернатор области Вячеслав Гладков, пострадавших и жертв нет. Жителей сел Тимоново и Солоти эвакуируют. Причина пожара устанавливается.

В сети появилось видео пожара и взрывов в Белгородской области.

И еще видео из Тимоново в РФ, где горит склад с боеприпасами.

На последних видео видно, что взрывы и пожар продолжатся.

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