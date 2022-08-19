Советник главы Офиса президента Алексей Арестович высказал мнение, что Украина могла бы использовать оппозиционных россиян и белоруссов в борьбе против РФ и Владимира Путина, для чего могла бы предоставлять им гражданство.

Об этом он рассказал в интервью "Лучшее радио Израиля".

По словам Арестовича, после того, как прошёл слух, что Александру Невзорову выдали украинское гражданство — "вой стоял и стоит до небес".

"У той части, которая очень хочет стать такими, как в Буче, палачами. Проблема в том, что нужно немножко более зрелое общество иметь в этом отношении. Мы в коллективном полудетском подростковом протесте, потому что средний психологический возраст украинца до войны был 7-9 лет, сейчас может от силы 11-12. Это период бунта, рассказывая, что родители идиоты и нечего не понимают, как надо делать и так далее. Ну вот так вот у нас. Что ты будешь делать", — сообщил Арестович.

Он добавил, что тема выдачи украинского гражданства россиянам — это крайне болезненный вопрос в Украине.

"Самые умные, интеллектуальные и спокойные люди говорят, ну, давайте им вид на жительство, зачем же гражданство давать. Гражданство — это ж страшная привилегия. Говорят: "А, если они шпионы". Я спрашиваю, если они шпионы, то после получения украинского гражданства, они уже не подчиняются украинским законам, или как? Преследуйте его, если он шпион, как украинского гражданина. Тяжелее сроки будут. Ещё хуже ему будет, это уже будет измена родины. Такая немного наивная полемика, но это крайне болезненный вопрос в Украине. Крайне болезненный. Вот там святое украинское гражданство каким-то там россиянам", — говорит он.

Алексей Арестович отметил, что умные люди забрали бы в Украину всех: от простых людей, специалистов до миллиардеров, и кинули бы это все против своего противника.

"У нас никто или мало кто мыслит сценарно. Они думают, что если Россию один раз победить на поле боя, то она исчезнет, все ее не будет больше. Израиль выиграл войну за независимость и все 19 арабских стран исчезли их больше нет: живем, наслаждаемся жизнью, запускаем спутники и занимаемся генной инженерией. Блин, выяснилось, что они никуда не деваются. Они тут и устроили пять воен. Выясняется, что у нас будет ровно то же самое. Беларусь и Россия никуда не денется, сколько раз их не побеждай", — считает советник главы ОП.

Кроме этого, он добавил, что нужно принципиально перестраивать политику и играть внутри России.

"Все равно у нас с ними будет почти 5000 километров общей границы. Никуда не денутся. Не удасться отгородиться. У нас нет даже естественных границ с Беларусью: ни рек, ни гор, сплошная проходимая степь. Мы можем вкинуть в стену восемь национальных бюджетов и эта стена преодолевается выстрелом из танка. Нужно принципиально перестраивать политику. И надо играть внутри России. Но у нас нет ни сценария, ни желания, ни понимания, ничего пока нет. Мы просто в песочнице радостно топчем чужые куличи, бьем лопаткой по голове и кричим: "Сволочь, зачем ты пришёл в нашу песочницу". Что можно понять, но оправдать, с моей точки зрения, нельзя. Такое государство, как мы, находящееся на библейском разломе своей истории, могло бы вести себя и поумнее, с моей точки зрения", — заявил Алексей Арестович.

Напомним, что Зеленского засыпали петициями с требованием не давать украинского гражданства Невзорову.

А после этого Невзоров даже пригрозил Зеленскому конфликтом с российскими оппозиционными журналистами из-за призыва президента Украины закрыть границы ЕС для россиян.