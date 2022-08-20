В субботу, 20 августа, идет уже 178-й день войны с Россией.

В Донецкой области из Авдеевки сейчас эвакуируют даже врачей, которых с 1 сентября в городе не останется. В районе Угледара и Великой Новоселки идут танковые бои.

В Харьковской области россияне проводят локальные атаки.

Продолжаются обстрелы прифронтовых городов. Были новые удары по Харькову, Николаеву и Краматорску. Причем везде - массированные попадания по учебным заведениям.

Подробнее об этом читайте в итогах за 19 августа.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

20 августа

10:43 Пишут о взрыве в Бахчисарае в Крыму в районе аэродрома.

10:40 Внутренние переселенцы, не получившие помощь, могут повторно подать заявку на выплату. Такое решение приняло правительство Украины.

ВПЛ, подавшие заявления через "Дiю" до 30 апреля, но не получили помощи, смогут дополнительно обратиться с заявлением в орган соцзащиты населения. Для получения помощи человек должен прийти в орган соцзащиты и написать заявление. Также нужно дополнительно подать информацию, сохраненную в "Дii", что подтверждает факт подачи заявления через это приложение.

Помощь назначается в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления. Это можно сделать до 1 октября 2022.

10:39 Видео ночных взрывов в Мелитополе.

10:38 Из Крыма сообщают о работе ПВО и взрывах в Сакском районе и около Бахчисарая.

10:37 Главная тема последней сводки американского Института изучения войны - обеспокоенность России безопасностью тыловых территрий Херсонской области и Крыма.

Недавние украинские удары по военной и транспортной инфраструктуре в этих регионах вызвали сильный резонанс в российском информационном пространстве, несмотря на то, что эти сообщения, "вероятно, были преувеличены". Имеющиеся данные из открытых источников указывают на то, что 18 августа украинские силы не провели успешной атаки ни на авиабазу Старый Оскол в Белгороде, ни на авиабазу Бельбек в Крыму, ни тем более на Крымский мост, пишет ISW. В частности, на кадрах с геолокацией нет ни взрывов, ни признаков кинетической активности возле авиабазы Бельбек в ночь с 18 на 19 августа - то есть, кадры, показывающие взрыв, были переработаны.

Тем не менее, российские власти заметно усиливают меры безопасности в Крыму, что свидетельствует о растущем беспокойстве российских властей и гражданского населения по поводу угрозы украинских ударов по тыловым районам, которые ранее считались безопасными. Российские власти установили блокпосты для досмотра украинских автомобилей и выявления диверсантов в Севастополе.

По некоторым данным, готовится развертывание дополнительных "добровольческих" подразделений.

10:36 В Евпатории сегодня с утра вновь работало ПВО. «Глава» Крыма Аксёнов заявил о поражении некой воздушной цели.

10:22 Пишут о прилётах в Николаеве.

10:21 Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко пишет, что по области было выпущено 4 ракеты «Калибр», но все они были сбиты системой ПВО.

10:20 В Сочи с самого раннего утра - масштабный пожар вблизи аэропорта, огонь видно издали.

«Около аэропорта Сочи в районе улиц Взлётная и Ромашек», — сообщают местные Телеграм-каналы. В МЧС говорят, что горели гаражи. Об отмене рейсов в международном аэропорту Сочи сегодня утром не говорилось.

10:10 Минфин США обеспокоен, что Россия использует Турцию для обхода санкций. Такое мнение озвучил первый замминистра финансов США Адевале Адейемо на встрече с замминистра финансов Турции Юнус Элиташ.

Стороны обсуждали санкции против РФ и усилия, направленные на применение и соблюдение антироссийских санкций. "Адейемо озвучил обеспокоенность по поводу того, что российские организации и физические лица пытаются использовать Турцию для уклонения от санкций, которые ввели США и еще 30 стран", - говорится в сообщении Минфина.

Ранее Financial Times писала, что страны Запада рассматривали вопрос о возможных ограничениях в отношении Турции, если она будет помогать России в обходе санкций.

Источники Politico утверждают, что Вашингтон может призвать американские компании уйти из Турции.

10:00 Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

Об этом пишет Минобороны Британии в Twitter.

На минувшей неделе произошли минимальные изменения вдоль линии фронта. На Донбассе после небольших наступлений с начала августа войска РФ подошли к окраинам города Бахмут, но еще не прорвались в населенный пункт.

Россия не предпринимала серьезных усилий для продвижения на запорожском или харьковском направлениях. На юго-западе ни украинские, ни российские войска не продвинулись вперед на херсонской линии фронта. "Однако все более частые взрывы в тылу российских войск, вероятно, создают нагрузку на российскую логистику и авиабазы на юге", - считают в Минобороны Британии.

Маловероятно, что ситуация изменится на следующей неделе. Российские силы на данный момент, вероятно, готовы только к ограниченным локальным атакам, редко с участием более чем роты войск.

09:45 "Губернатор" Севастополя сообщил, что беспилотник, атаковавший штаб Черноморского флота, был все же сбит.

09:40 Пишут о взрывах в Днепре.

09:35 Оба кандидата на пост премьера Британии Риши Сунак и Лиз Трасс считают, что президента РФ Владимира Путина не следует допускать к саммиту G20, который пройдет 15–16 ноября в Индонезии, на острове Бали.

Глава МИД Великобритании считает, что у России "нет морального права" участвовать в G20.

Еще один кандидат на должность премьер-министра Великобритании Риши Сунак также призвал не пускать Путина на саммит G20.

"Наши партнеры и союзники из G20 несут коллективную ответственность за то, что делает Путин. Он же несет ответственность за то, что детей убивают в их кроватях, пока они спят", - пишет Reuters, ссылаясь на слова политика.

Ранее в Белом доме заявили, что Зеленский должен ехать на саммит Большой двадцатки, если там будет Путин. При этом представитель Белого дома не ответил на вопрос, планирует ли посетить саммит Большой двадцатки президент США Джо Байден.

09:18 Ещё одно видео, как пытались сбить беспилотник, летящий в здание штаба Черноморского флота в Севастополе.



09:06 Видео, как летит беспилотник в направлении штаба Черноморского флота в Севастополе.



09:00 "Губернатор" Севастополя Михаил Развозжаев подтвердил удар по штабу Черноморского флота.

По его словам, беспилотник врезался в крышу здания. Были попытки сбить его стрелковым оружием.

Жертв и пострадавших нет.

08:37 Взрыв у штаба Черноморского флота в Севастополе. Официальной информации пока нет. Недавно, напомним, по зданию отстрелялся беспилотник.

08:34 Из-за снятия зерновой блокады в Украине повысятся цены на муку. Об этом заявила Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса.

Невозможность вывозить зерно в нужных объемах в июне привела к обвалу цен на пшеницу из-за избыточного предложения на внутреннем рынке (Украина выращивает в 3-4 раза больше пшеницы, чем потребляет).

Как отметила Литвин, сейчас экспортные отгрузки постепенно восстанавливаются, и цена на пшеницу начала медленно подниматься, однако ее уровень остается пока достаточно низким.

"Налаживание полноценного экспорта приведет к выравниванию цен на рынке", - сказала она агентству РБК-Украина.

08:05 Ночью о взрывах сообщалось в Николаеве, Криворожском и Никопольском районах.

08:00 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:

1. Противник вел наступление в районе Борщевой к северу от Харькова.

К югу от Изюма бои шли в направлении Новодмитровки, Вернополья и Курульки - с явной целью подойти к Барвенково.

2. Под Северском идёт наступление в районе Ивано-Дарьевки.

3. В направлении Бахмута, Зайцево и Кодемы идут штурмовые действия противника.

4. Идёт вражеское наступление на Опытное под Авдеевкой и Майорск под Горловкой.

5. Россияне безуспешно атаковали село Золотая Нива под Великой Новоселкой (к западу от города на трассе из Угледара).