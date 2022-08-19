В пятницу, 19 августа, одной из главных для Украины новостей стало сообщение в новом пакете военной помощи от США. Кроме прочего в нее войдут высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM.

О них раньше официально не сообщалось, хотя уже проходила информация о том, что их остатки находили российские военные.

AGM-88 HARM – американская противорадиолокационная ракета, принятая на вооружение в 1983 году. Она применяется с самолетов. Впервые снаряд был использован американцами в Ливии в 1986 году.

HARM способна наводиться на высокочастотные радиолокационные станции, причем вычисляет их местоположение, даже если РЛС была выключена.

Агентство Reuters первым сообщило о скором объявлении о новом пакете помощи для Украины.

Затем представитель Минобороны США на брифинге заявил, что Белый дом объявит о выделении Украине дополнительно 775 миллионов долларов военной помощи.

В итоге Владимир Зеленский сказал, что Джо Байден одобрил выделение вооружения.