РФ перебрасывает в Калининградскую область три самолета с гиперзвуковыми ракетами. Видео
Три российских самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" переброшены в Калининградскую область РФ "в рамках дополнительных мероприятий стратегического сдерживания".
Об этом пишут в росСМИ со ссылкой на Минобороны РФ.
Сообщается, что будет организовано круглосуточное боевое дежурство этих самолетов.
Калининградская область - российский анклав на берегах Балтийского моря, который находится в окружении стран НАТО и ЕС - Литвы и Польши.
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