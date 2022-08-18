Три российских самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" переброшены в Калининградскую область РФ "в рамках дополнительных мероприятий стратегического сдерживания".



Об этом пишут в росСМИ со ссылкой на Минобороны РФ.





Сообщается, что будет организовано круглосуточное боевое дежурство этих самолетов.

Калининградская область - российский анклав на берегах Балтийского моря, который находится в окружении стран НАТО и ЕС - Литвы и Польши.



Ранее мы писали, что в ВСУ рассказали о концентрации вражеских ЗРК-300 у границ. Украине грозит массированный удар.

Также "Страна" рассказывала о том, что Россия перебрасывает десантные подразделения в Херсонскую область.

Война в Украине продолжается уже 176-й день. "Страна" следит за происходящим 18 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 175-го дня войны. Россияне пытались наступать к востоку от Чугуева в Харьковской области. На Донбассе наступление противника активизировалось практически по всему фронту. В ГУР Минобороны заявили, что в ближайшее время на фронте можно ожидать "острых событий". Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев. А глава Минобороны Алексей Резников сказал, что исключает заморозку войны в Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что написала Washington Post о подготовке войны и почему это бьет по Зеленскому.