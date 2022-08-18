Россия концентрирует у границ Украины и на захваченных территориях большое количество транспортно-пусковых контейнеров и зенитных управляемых ракет к ЗРК-300. ВСУ сообщают об грозе массированного удара по Украине в ближайшее время.

По данным Стратегического командования ВСУ, в начале августа из Улан-Удэ вышли эшелоны из 28 вагонов с ракетами к ЗРК С-300. В середине августа из арсенала в Котово (Волгоградская область РФ) извлекли более 120 контейнеров с ракетами к С-300.

Также ведется складирование боеприпасов к С-300 в Беларуси. Там собраны около 60 ТПК.

По данным Стратегического командования, в Джанкое, где случились взрывы, хранились 440 ТПК к С-300. "Пока сложно сказать, были ли они уничтожены полностью, частично, или вовсе - нет", - говорят в командовании.

В связи с этим в командовании отмечают, что "угроза массированного обстрела территории Украины, как минимум, ракетами С-300, очевидна". По данным военных, арсенал концентрируют к 24 августа.

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