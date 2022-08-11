В Мариуполе могут устроить "суд" над азовцами в среду, 24 августа (когда в Украине будут отмечать 31-ю годовщину независимости - Ред.). Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"На сцене камерной филармонии уже устанавливают клетки. По словам мэра, это показательный акт мести. При отсутствии успехов на фронте, россиянам нужно транслировать хоть какую-нибудь победу. Кроме того, это очередная грязная попытка дестабилизировать украинцев.

Это судилище является военным преступлением. Ведь были конкретные договоренности с Красным Крестом и ООН о пленных, которые сложили оружие. Стороны согласились, что пленных не будут судить, и они будут ехать исключительно в сторону Украины", - напомнил Вадим Бойченко.

В связи с этим Бойченко призвал международные институты совместными усилиями сделать все для спасения пленных.

Напомним, ранее "глава ДНР" Денис Пушилин подтвердил подготовку к "трибуналу" в Мариуполе над пленными бойцами с "Азовстали". Также сообщалось, что в состав т.н "международного трибунала" над украинскими пленными в "ДНР" войдут Сирия и "ЛНР".

Тем временем война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.