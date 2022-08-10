В захваченном россиянами Мариуполе абоненты работающего в "ДНР" оператора мобильной связи "Феникс" получают СМС с призывом вступать в "вооруженные силы" на контракт. Скриншот публикует советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко у себя в Телеграм.

Согласно информации на скриншоте, за "службу в вооруженных силах" (не указывается, "ДНР" это или РФ) предлагают 200-300 тысяч рублей в месяц.

Ранее в России предложили создать батальон узбекских добровольцев имени Тамерлана для войны в Украине. Также в России заявили, что Северная Корея предложила отправить в Украину 100 тысяч солдат.

Как писала "Страна", президент РФ Владимир Путин не объявляет мобилизацию, планируя выставить против Украины контрактников. В основном речь идет о призывах к заключению краткосрочных контрактов от 1 до 6 месяцев. Объявления об этом появляются в России повсеместно.

О том, что в России активно набирают их для отправки в Украину, "Страна" уже рассказывала.

Тем временем война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.