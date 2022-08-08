"Глава ДНР" Денис Пушилин подтвердил, что в оккупированном Мариуполе хотят провести "трибунал" над пленными бойцами "Азовстали".

Об этом он заявил в интервью "Россия-1".

"Могу точно подтвердить, что подготовка к трибуналу ведется, ровно так, как мы об этом заявляли, ровно так, как мы это и планируем. Трибунал неизбежен, и один из первых трибуналов будет в Мариуполе. Готовимся по всем направлениям, готовится и помещение, и вся доказательная база", - заявил Пушилин.

Напомним, что накануне в сети появились фото, как в оккупированном Мариуполе готовят "трибунал" над пленными военнослужащими Украины.

Также сообщалось, что в состав "международного трибунала" над украинскими пленными в "ДНР" войдут Сирия и "ЛНР".

А "Интернациональный легион" заявлял, что РФ свозит всех пленных иностранцев в "ДНР" для последующей казни.

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