Верховный суд России признал полк "Азов" "террористической организацией".

Об этом сообщают российские СМИ.

"Это ещё более усложнит процесс обмена украинских военнопленных из полка "Азов" и повышает шансы на то, что в России их отправят под суд по обвинению в "терроризме", - пишет телеграм-канал "Политика страны".

В "ДНР" же часть "азовцев" уже "судят". А некоторых даже успели "приговорить" к смертной казни.

Как писала "Страна", попавшие в плен в Мариуполе командиры полка "Азов" находятся в СИЗО "Лефортово" в Москве. По данным ТАСС, что командира "Азова" Святослава Паламаря (позывной "Калина"), командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (позывной "Волына"), и "других офицерах различных украинских подразделений" полка "Азов" этапировали в Россию для "следственных действий".

Часть вывезенных с "Азовстали" бойцов "Азова" отправили в Таганрог и Ростов. Также "Страна" писала об украинских военнослужащих, погибших после удара по колонии в Еленовке. По данным российской стороны в Еленовке погибли 53 украинских пленных. В числе погибших называют также "азовцев" из Мариуполя.

По версии Генштаба ВСУ, колонию в Еленовке с украинскими пленными обстреляли войска РФ, чтобы скрыть свои преступления.

Генштаб ВСУ обвинил ЧВК "Вагнер" и бизнесмена Пригожина в убийстве, а создатель "Азова" Билецкий объявил охоту на причастных к массовому убийству.

Тем временем война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 159-го дня войны. Противник вел бои в направлении Бахмута со стороны Покровского, а также пытался наступать на Марьинку, Авдеевку и Пески. Замглавы оперативного командования "Север" генерал Дмитрий Красильников заявил, что сейчас для ВСУ критически важно удержать Бахмут, Соледар и Северск. Захват любого из городов открывает дорогу на Славянск и Краматорск противнику. Также вчера официально начала действовать "зерновая сделка" - первое судно с кукурузой из Украины вышло из порта Одессы и направилось в Ливан.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.