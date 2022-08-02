Верховный суд РФ признал "Азов" террористической организаций. Это может усложнить процесс их обмена
Верховный суд России признал полк "Азов" "террористической организацией".
Об этом сообщают российские СМИ.
"Это ещё более усложнит процесс обмена украинских военнопленных из полка "Азов" и повышает шансы на то, что в России их отправят под суд по обвинению в "терроризме", - пишет телеграм-канал "Политика страны".
В "ДНР" же часть "азовцев" уже "судят". А некоторых даже успели "приговорить" к смертной казни.
Как писала "Страна", попавшие в плен в Мариуполе командиры полка "Азов" находятся в СИЗО "Лефортово" в Москве. По данным ТАСС, что командира "Азова" Святослава Паламаря (позывной "Калина"), командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (позывной "Волына"), и "других офицерах различных украинских подразделений" полка "Азов" этапировали в Россию для "следственных действий".
Часть вывезенных с "Азовстали" бойцов "Азова" отправили в Таганрог и Ростов. Также "Страна" писала об украинских военнослужащих, погибших после удара по колонии в Еленовке. По данным российской стороны в Еленовке погибли 53 украинских пленных. В числе погибших называют также "азовцев" из Мариуполя.
По версии Генштаба ВСУ, колонию в Еленовке с украинскими пленными обстреляли войска РФ, чтобы скрыть свои преступления.
Генштаб ВСУ обвинил ЧВК "Вагнер" и бизнесмена Пригожина в убийстве, а создатель "Азова" Билецкий объявил охоту на причастных к массовому убийству.
Тем временем война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 159-го дня войны. Противник вел бои в направлении Бахмута со стороны Покровского, а также пытался наступать на Марьинку, Авдеевку и Пески. Замглавы оперативного командования "Север" генерал Дмитрий Красильников заявил, что сейчас для ВСУ критически важно удержать Бахмут, Соледар и Северск. Захват любого из городов открывает дорогу на Славянск и Краматорск противнику. Также вчера официально начала действовать "зерновая сделка" - первое судно с кукурузой из Украины вышло из порта Одессы и направилось в Ливан.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.