Информацию о местонахождении командира полка "Азов" Дениса Прокопенко и командира 36-й бригады морской пехоты Сергея Волынского пока не разглашают.

Об этом в эфире телемарафона сказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, неизвестно, находились ли украинские командиры "Азовстали" в колонии в Еленовке в момент удара по ней.

Ранее сегодня российские СМИ выложили видео с Сергеем Волынским, в котором его спрашивали о ситуации с гибелью украинских военнопленных в Еленовке. На прямой вопрос о том, кто виноват в гибели людей, Волынский отвечать не стал, сказав, что это для него пока неясно.

Между тем посол США в Украине Бриджит Бринк назвала недопустимыми обстрел колонии в Еленовке и сообщения о варварском обращении российских военных с украинскими пленными.

Война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 158-го дня войны. Беларусь продлила проверку боевой готовности своей армии для сковывания украинских сил на границе. Генштаб сообщил, что противник перебрасывает силы из-под Славянска на Запорожье. В ходе ракетной атаки на Николаев погиб один из богатейших людей Украины – основатель агропромышленной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Россияне заявили, что в Севастополе самодельный дрон сбросил взрывное устройство на штаб-квартиру Черноморского флота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.