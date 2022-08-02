РФ хочет провести рок-концерт на разрушенной "Азовстали" - горсовет Мариуполя
Россияне анонсировали проведение рок-концерта на разрушенном в ходе боевых действий мариупольском заводе "Азовсталь".
Об этом сообщает горсовет Мариуполя, называя мероприятие "шабашом на крови и костях".
В горсовете полагают, что таким образом россияне пытаются отвлечь жителей от насущных проблем разрушенного города.
"Коллаборанты не могут дать нормальную воду и отопление, но проводят концерты в городе, где до сих пор сотни непохороненных людей под завалами", - говорится в сообщении.
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