Россияне анонсировали проведение рок-концерта на разрушенном в ходе боевых действий мариупольском заводе "Азовсталь".

Об этом сообщает горсовет Мариуполя, называя мероприятие "шабашом на крови и костях".

В горсовете полагают, что таким образом россияне пытаются отвлечь жителей от насущных проблем разрушенного города.

"Коллаборанты не могут дать нормальную воду и отопление, но проводят концерты в городе, где до сих пор сотни непохороненных людей под завалами", - говорится в сообщении.

Ранее мы публиковали сюжет DW о жизни захваченного Мариуполя: скелеты на улицах и дымящиеся руины "Азовстали".

Тем временем в правительстве РФ заявили о планах превратить "Азовсталь" в технопарк.

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