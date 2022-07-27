Из российского Ейска в захваченный Мариуполь запустили регулярный паром. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Линию будут использовать для переброски грузов. Автомобильно-пассажирский паром "Лаврентий" будет делать 1 кругорейс в сутки. Сегодня он вышел из Ейска в первый рейс в направлении Мариуполя.

Ранее "Страна" писала, что Россия раздумывает над переименованием захваченного Мариуполя в Жданов.

По словам мэра города Вадима Бойченко, на восстановление Мариуполя понадобится 10 лет и 14 млрд долларов. Из-за войны уничтожены или повреждены 1356 многоэтажных домов, разбомблены 40% частных домов. Большинство из них не подлежит реконструкции. Поэтому в планах - строительство новых объектов.

Также россияне готовятся возобновить вывоз украинского зерна через порт захваченного Мариуполя.

Тем временем война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.