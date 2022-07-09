В оккупированном Мариуполе во время разминирования газопровода на смерть подорвались трое российских саперов.

Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.

"Разминирование газопровода для картинки - минус три сапера утром. Не знаю, как вам, а мне такая динамика пропаганды нравится. Давайте больше", - написал он.

Ранее мэр города Вадим Бойченко заявил, что на восстановление Мариуполя понадобится 10 лет и 14 млрд долларов. По его словам, из-за войны уничтожены или повреждены 1356 многоэтажных домов, разбомблены 40% частных домов. Большинство из них не подлежит реконструкции.

А нардеп Сергей Тарута заявил о 60 тысячах погибших жителях Мариуполя и обвинил власти города в отсутствии срочной эвакуации.

"Когда руководство города выехало, то люди об этом не знали, и были уверены, что все контролируется. Это, конечно, сильно повлияло на отношение людей к власти", - сказал Тарута.

Война в Украине продолжается уже 136-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 135-го дня войны. Противник продолжил движение к трем городам Донецкой области - Славянску, Бахмуту и Северску. Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что война может завершиться до конца 2022 года.

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