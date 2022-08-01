В российском правительстве заявили, что мариупольский завод "Азовсталь" "скорее всего, станет технопарком".

Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишут российские СМИ.

По его словам, "там будут рабочие места". Первые жилые дома в Мариуполе в правительстве РФ обещают сдать уже в сентябре.

Напомним, в июне Хуснуллин заявлял, что "Азовсталь" как металлургический комбинат российские власти восстанавливать не планируют.

Вместе с тем, он заявлял, что россияне "склоняются к тому, что "Азовсталь" должна продолжить работу".

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