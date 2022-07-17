Российский дизайнер Лебедев показал табличку, которую забрал из резервуара для фекалий "Азовстали"
Российский дизайнер Артемий Лебедев, который недавно побывал на оккупированной украинской территории, взял себе на память из подземелий "Азовстали" табличку с надписью "Помещение фекального резервуара".
Об этом он рассказал на своем Ютуб-канале.
"Есть вещи, которые всегда меня находят - это все, что касается шуток про ж@пу и про г@вно. Поэтому, естественно, первая табличка, которую я взял себе в коллекцию - это "Помещение фекального резервуара", - рассказал Лебедев и тут же повесил табличку у себя в студии.
Также в этой поездке Лебедев посетил территорию "ДНР" и Запорожскую АЭС.
Напомним, что еще до войны Владимир Зеленский утвердил санкции СНБО против Лебедева, а с 2017 года дизайнеру запретили въезд в Украину. Хотя ранее его студия активно сотрудничала с украинскими властями, разработала логотип Одессы, айдентику киевского кинофестиваля "Молодость" и киевской оперы, туристический логотип Измаила, логотип "Укрпочты" и многое другое.
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