Российский дизайнер Артемий Лебедев, который недавно побывал на оккупированной украинской территории, взял себе на память из подземелий "Азовстали" табличку с надписью "Помещение фекального резервуара".

Об этом он рассказал на своем Ютуб-канале.

"Есть вещи, которые всегда меня находят - это все, что касается шуток про ж@пу и про г@вно. Поэтому, естественно, первая табличка, которую я взял себе в коллекцию - это "Помещение фекального резервуара", - рассказал Лебедев и тут же повесил табличку у себя в студии.

Также в этой поездке Лебедев посетил территорию "ДНР" и Запорожскую АЭС.

Напомним, что еще до войны Владимир Зеленский утвердил санкции СНБО против Лебедева, а с 2017 года дизайнеру запретили въезд в Украину. Хотя ранее его студия активно сотрудничала с украинскими властями, разработала логотип Одессы, айдентику киевского кинофестиваля "Молодость" и киевской оперы, туристический логотип Измаила, логотип "Укрпочты" и многое другое.

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