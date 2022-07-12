Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев опубликовал фото с крыши шестого энергоблока Запорожской АЭС.

По словам Лебедева, ему указом Зеленского запрещен въезд на территорию Украины.

"Привет с крыши 6-го энергоблока Запорожской АЭС! Я люблю путешествовать и люблю посещать редкие и интересные места. Есть у меня и еще одна слабость - люблю наср@ть на авторитет. Тут прям супер-комбо - попасть на атомную электростанцию (это всегда непросто) на территории Украины, куда личным указом Зеленского мне въезд запрещен с января этого года еще на пять лет! Из таких маленьких радостей и должна состоять полноценная жизнь", - написал Лебедев в своем Инстаграм.

Отметим, что сейчас Запорожская АЭС контролируется российскими войсками.

Как писал The Wall Street Journal, РФ превратила Запорожскую АЭС в военную базу. Это угрожает как самой атомной электростанции, так и тысячам ее сотрудников.

По словам рабочих Запорожской АЭС, в марте после захвата объекта более 500 российских солдат развернули на его территории батареи тяжелой артиллерии и установили противопехотные мины вдоль водохранилища, вода из которого охлаждает шесть реакторов. Позиции украинской армии находятся буквально в нескольких километрах от АЭС на противоположном берегу Днепра, однако ВСУ не могут атаковать оккупантов, боясь повредить ядерные реакторы.

Напомним,

Война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.