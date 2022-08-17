В ближайшее время на всем фронте можно ожидать "очень острых событий". Чрезвычайно важны будут август и сентябрь. Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"В ближайшее время, безусловно, будут очень острые события на всем фронте. И речь не только о привязке к каким-то датам. Сейчас много говорят о Дне независимости. Хотя этот фактор надо учитывать", - сказал Юсов.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что РФ готовит провокации ко Дню независимости Украины и против президента Украины Владимира Зеленского.

Также в т.н. "ДНР" заявляли о возможности проведения "трибунала" над азовцами в Мариуполе в День независимости Украины. Во время "трибунала" военных из "Азова" планируют удерживать в специальных клетках диаметром арматуры в 20 мм на сцене камерной филармонии.

Тем временем глава британской разведки не верит, что Украина или РФ смогут добиться военных успехов в этом году.

Напомним, война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

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