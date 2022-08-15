Правительство Украины передало "Спецтехноэкспорт" из сферы управления Министерства обороны в управление ГУР Минобороны.

Постановление №892 от 12 августа обнародовано на сайте Кабмина.

"Спецтехноэкспорт" - дочернее предприятие "Укрспецэкспорта", создано правительством в 1998 году.

Ранее "Спецтехноэкспорт" и "Укрспецэкспорт" были выведены из-под управления "Укроборонпрома" в сферу управления Минобороны на время военного положения.

Новым постановлением уточняется, что после отмены военного положения "Укрспецэкспорт" и его "дочка" "СВФ "Прогресс" вернутся в "Укроборонпром", тогда как "Спецтехноэкспорт" - нет.

Выручка "Спецтехноэкспорта" в 2020 году сократилась до 675,2 млн грн с 3 млрд 173,7 млн грн в 2019 году, а чистая прибыль выросла до 51,1 млн грн с 3 млн грн. Данные за 2021 год пока отсутствуют.

Ранее мы писали, что в управление государству переданы четыре гостиницы в Одессе, которые принадлежат гражданам России. Их передали Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Речь идет о гостиницах "Одесса", "Моцарт", "Центральный" и "Аркадия", у которых, по данным следствия, в официально были указаны украинские владельцы, но на самом деле заведения были переданы в ипотеку двум российским фирмам.

Тем временем война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

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