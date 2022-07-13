В управление государству переданы четыре гостиницы в Одессе, которые принадлежат гражданам России.

Об этом стало известно из решения Печерского районного суда Киева.

Их передали Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Речь идет о гостиницах "Одесса", "Моцарт", "Центральный" и "Аркадия", у которых, по данным следствия, в официально были указаны украинские владельцы, но на самом деле заведения были переданы в ипотеку двум российским фирмам.

"Отели переданы в ипотеку двум российским субъектам хозяйствования, бенефициарными собственниками которых являются те же лица, которые являются собственниками украинских предприятий — владельцев гостиниц. Наличие такой схемы не исключает возможность осуществления постоянных платежей в пользу предприятий российской федерации и дальнейшее финансирование вооруженной агрессии", — говорится в определении суда.

Во всех четырех случаях конечным владельцем бенефициара является Лина Акивисон — дочь бизнесмена из россии Игоря Акивисона, отмечают СМИ.

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