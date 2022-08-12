Россия готовит провокации ко Дню независимости Украины 24 августа и против президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "24 канала".

Данилов не рассказал деталей планируемых провокаций, но заверил, что Украина знает о планах врага и "работает на опережение". Он подчеркнул, что россияне регулярно пытаются совершить определенные коварные действия. Однако силы обороны работают над тем, чтобы разрушить планы врага.

"Они этим занимаются постоянно. Мы много проходим таких вещей, работаем на опережение. Также мы располагаем информацией о планах противника почти по всем направлениям", - сказал он.

Напомним, "ДНР" может провести "трибунал" над азовцами в Мариуполе в День независимости Украины. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. По его словам, на сцене камерной филармонии уже устанавливают клетки для показательного акта мести.

Напомним, ранее "глава ДНР" Денис Пушилин подтвердил подготовку к "трибуналу" в Мариуполе над пленными бойцами с "Азовстали".

Тем временем война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" следит за происходящим 12 августа в обновляемом материале.

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