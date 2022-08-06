Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко зарегистрировал в Раде проект постановления о признании независимости Косово.

"Еще в 2010 году Международный суд ООН признал, что право на государственный суверенитет Косово не противоречит нормам международного права, не нарушает никаких резолюций и международных актов. Не зря, 22 из 27 стран-членов ЕС, к которому мы так стремимся, уже признали Косово. Также Косово признано США, Канадой и Великобританией", - объясняет Гончаренко у себя в Телеграм-канале.

Украина не признавала Косово, поскольку опасалась за попытки отделения территорий на востоке страны, пишет Telegram-канал "Политика Страны".

"Тем более эту тему не поднимали после 2014 года, когда под предлогом прецедента Косово Россия сначала аннексировала Крым, затем - признала "ДНР" и "ЛНР", - комментирует "Политика Страны".

Ранее мы писали, что Украина отозвала из Косово своих граждан, которые принимали участие в миротворческой миссии KFOR. В командование Объединенных сил ВСУ заявили, что сейчас проводятся мероприятия по их возвращению в Украину. Решение принималось на фоне обострения ситуации.

Напомним, недавно в частично признанном государстве Косово, которое Сербия считает своей территорией, и где на севере живут сербы, не подчиняющиеся косовским властям, обострилась ситуация.

Сербия утверждала, что в полночь 1 августа Косово начнет силовую операцию против сербов. Как раз в этот день нейтральные документы и автомобильные знаки Косово должны были утратить силу. Косовские сербы выступали против перехода на национальные документы, на этом фоне вспыхивали массовые протесты. На границе сообщалось о стрельбе.

На фоне протестов и обострившейся ситуации правительство Косово приняло решение отложить применение постановлений о замене автомобильных номеров и сербских паспортов на 30 дней, до 1 сентября.