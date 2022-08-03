Украина отзывает своих граждан из Косово, где на выходных обострилась ситуация, которые принимали участие в миротворческой миссии KFOR.

Об этом со ссылкой на командование Объединенных сил ВСУ сообщает "РБК-Украина".

"По состоянию на сегодня в Косово (Республика Сербия) находится национальный контингент ВСУ в составе 40 военнослужащих", - говорится в ответе на запрос журналистов.

В командование Объединенных сил ВСУ заявили, что сейчас проводятся мероприятия по их возвращению в Украину.

Отозвали миротворцев в связи с указ президента Украины Владимира Зеленского, который в марте отозвал всех украинских миротворцев из всех миссий в мире для защиты суверенитета страны.

Вместе с тем, напомним, что на минувших выходных в частично признанном государстве Косово, которое Сербия считает своей территорией, и где на севере живут сербы, не подчиняющиеся косовским властям, обострилась ситуация.

Сербия утверждала, что в полночь 1 августа Косово начнет силовую операцию против сербов. Как раз в этот день нейтральные документы и автомобильные знаки Косово должны были утратить силу. Косовские сербы выступали против перехода на национальные документы, на этом фоне вспыхивали массовые протесты. На границе сообщалось о стрельбе.

На фоне протестов и обострившейся ситуации правительство Косово приняло решение отложить применение постановлений о замене автомобильных номеров и сербских паспортов на 30 дней, до 1 сентября.