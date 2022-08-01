В Кремле заявили, что Россия "абсолютно поддерживает Сербию" в ситуации вокруг Косова, где обострился конфликт.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он заявил, что Москва считает необоснованными требования властей Косова к сербам, проживающим на севере края.



"Москва считает, что западные страны, признавшие независимость Косова, должны предостеречь власти края от непродуманных шагов", - сказал Песков.

При этом, как сообщили в Кремле, вопрос о возможном вступлении Сербии в ОДКБ и о подписании договора о взаимной военной помощи не стоит в повестке дня.

Сегодня стали появляться и другие заявления о поддержке Сербии Россией. Так с утра сенатор РФ Владимир Джабаров заявил, что Россия в случае обострения ситуации вокруг Сербии будет "оказывать помощь Белграду, не вступая в конфликт".

Напомним, что в конце июля в частично признанном государстве Косово, которое Сербия считает своей территорией, и где на севере живут сербы, не подчиняющиеся косовским властям, обострилась ситуация.

Накануне Приштина перестала признавать на своей территории сербские паспорта и автомобильные номера. После чего проживающие там сербы начали блокировать дороги и собираться на акции протеста. Подробнее об этом мы писали в статье.