В России не намерены участвовать в возможном конфликте между Сербией и Косово, который обострился накануне.

Об этом заявил сенатор РФ Владимир Джабаров, пишут российские СМИ.

Он сказал, что Россия в случае обострения ситуации вокруг Сербии будет "оказывать помощь Белграду, не вступая в конфликт".

В Кремле также заявили, что РФ "абсолютно поддерживает Сербию" в ситуации вокруг Косово.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает необоснованными требования властей Косово к сербам, проживающим на севере края.



"Москва считает, что западные страны, признавшие независимость Косово, должны предостеречь власти края от непродуманных шагов", - сказал Песков.

Напомним, Сербия утверждала, что в полночь Косово начнет силовую операцию против сербов, живущих в частично признанной республике.

С 1 августа нейтральные документы и автомобильные знаки Косово должны были утратить силу. Между тем, север Косово заселен этническими сербами, негативно относящимися к отделению региона от Сербии. Косовские сербы выступали против перехода на национальные документы, на этом фоне вспыхивали массовые протесты.

Вчера также в Косово обвинили протестующих сербов в обстреле полиции.

Вместе с тем, правительство Косово приняло решение отложить применение постановлений о замене автомобильных номеров и сербских паспортов на 30 дней, до 1 сентября.

Последний крупный конфликт между сербами и косоварами произошел осенью прошлого года. Причем на той же почве – замене сербских автономеров косовскими. В отдельном материале мы подробно разбирали, что стояло тогда за обострением в Косово.